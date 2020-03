Bestuurder vlucht weg van politie en crasht in voortuin van woning Siebe De Voogt

18 maart 2020

09u17 6 Torhout In de Steenveldstraat in Torhout is een 45-jarige bestuurder uit Lebbeke dinsdagmorgen weggevlucht voor de politie. Even verderop crashte de man in de voortuin van een woning.

Een patrouille merkte de veertiger even voor 9.30 uur op langs de Oostendestraat. Wanneer de agenten wilden overgaan tot een controle, nam de bestuurder aan hoge snelheid de vlucht. Hij reed de Hillestraat in, maar verloor even verderop de controle over z’n stuur ter hoogte van het kruispunt met de Oude Wijnendalestraat en Steenveldstraat. De man raakte een betonnen omheiningsmuur en kwam uiteindelijk tot stilstand in de voortuin van een woning. Hij probeerde nog te voet weg te vluchten, maar kon vrijwel meteen in de boeien worden geslagen. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Waarom de bestuurder wegvluchtte van de politie, is voorlopig niet duidelijk.