Bestuurder veroorzaakt botsing onder invloed en wordt opgesloten in de cel om te ontnuchteren Siebe De Voogt

15 juli 2019

09u06 0 Torhout Een 22-jarige Torhoutenaar heeft zondagnamiddag een botsing veroorzaakt op het kruispunt van de Vredelaan en Kortemarkstraat. De man legde een positieve ademtest af en werd opgesloten in de cel om te ontnuchteren.

Het ongeval vond even na 16 uur plaats. Een 33-jarige bestuurder uit Hooglede reed met zijn wagen langs de Vredelaan richting Noordlaan. Ter hoogte van de verkeerslichten aan de Kortemarkstraat werd hij geconfronteerd met de 22-jarige man uit Torhout. Die wilde linksaf slaan, maar verleende daarbij geen voorrang. Het kwam tot een botsing, waarbij de wagen van de Torhoutenaar tegen een verkeerslicht terecht kwam. De bestuurder uit Hooglede liep door de klap lichte verwondingen op en werd voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis. De 22-jarige aanrijder legde een positieve ademtest af en had bovendien zijn rijbewijs niet bij. Hij werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel om te ontnuchteren.