Bestuurder met voorlopig rijbewijs betrapt op zowat alle mogelijke verkeersinbreuken Bart Boterman

25 augustus 2019

11u37 0 Torhout In de Noordlaan in Torhout is vrijdagnacht een 21-jarige bestuurder betrapt op zowat alle verkeersinbreuken die hij op dat moment kon maken. Een politiepatrouille controleerde hem rond 3.15 uur, toen hij aan hoge snelheid voorbij zoefde.

De bestuurder, een jongere uit Torhout, bleek slechts in het bezit te zijn van een voorlopig rijbewijs. Daarmee mag hij de baan niet op, ‘s nachts in het weekend. Op de koop toe had hij geen L-teken hangen aan zijn voertuig. De man werd onderworpen aan een alcoholcontrole en blies bovendien positief. Toen de politie het keuringsbewijs van de wagen vroeg, bleek die ook verlopen. En volgens de politie Kouter was er evenmin een geldig verzekeringsbewijs. De politie bracht de man over naar het politiekantoor voor het opstellen van diverse processen-verbaal. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. De man mag zich ongetwijfeld aan een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten.