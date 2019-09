Bestuurder met glas te veel op belandt met wagen in de gracht, stapt uit en wandelt weg Siebe De Voogt

13u40 0 Torhout In de Hillestraat in Torhout is een bestuurder zondagochtend met zijn wagen in de gracht beland. De 28-jarige man uit Harelbeke stapte uit en wandelde verder. Hij kon uiteindelijk door de politie Kouter staande gehouden worden.

Een politiepatrouille trof de wagen van de twintiger rond 5 uur aan met z’n linkerzijde in de gracht. Van de bestuurder was echter geen spoor meer. Bij nazicht in de buurt konden de inspecteurs de 28-jarige man uit Harelbeke aantreffen in de Oostendestraat. Hij was te voet weggewandeld van bij het ongeval. De twintiger legde een positieve ademtest af. De man werd opgesloten in de doorgangscel om te ontnuchteren. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.