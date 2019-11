Bestuurder laat wagen na crash achter in veld Siebe De Voogt

12 november 2019

15u51 0 Torhout In de Kersouwkensstraat in Torhout heeft een bestuurder zondagmiddag voor een ravage gezorgd. Hij of zij crashte in een veld, maar liet de wagen daar gewoon achter.

Het ongeval vond even na 12.30 uur plaats. De bestuurder reed langs de Ruddervoordestraat richting Ruddervoorde, toen hij of zij de controle over het stuur verloor. De auto ramde een paaltje en kwam even verderop uiteindelijk in een veld terecht. De chauffeur stapte uit en liet de wagen gewoon achter. De politie liet het voertuig takelen en spoort de gevluchte bestuurder op.