Bestuurder knalt tegen boom, maar komt met de schrik vrij Siebe De Voogt

09 maart 2020

16u39 0 Torhout In de Kortemarkstraat in Torhout is een 25-jarige bestuurder uit Houthulst maandagmorgen met z'n wagen tegen een boom beland. Hij kwam met de schrik vrij.

Het ongeval vond even na 7.30 uur plaats. Het slachtoffer reed in de richting van het centrum van Torhout, toen hij van de rijbaan afweek. De man kwam met z'n wagen terecht in de drassige berm en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. Hij raakte gelukkig niet gewond. Zijn wagen moest wel getakeld worden.