Bestuurder knalt onder invloed van alcohol tegen twee wagens op oprit van woning: “Al het derde ongeval in 21 jaar tijd bij ons” Siebe De Voogt

22 augustus 2019

13u37 0 Torhout Een 36-jarige bestuurder uit Torhout heeft woensdagnacht voor flink wat schade gezorgd in de Warandestraat in Torhout. Hij knalde op twee wagens die op de oprit voor een woning stonden geparkeerd. “We wonen hier 21 jaar en het is de derde keer dat we een gelijkaardig ongeval meemaken”, zegt Peter Gevaert. De veroorzaker van het ongeval legde na de klap een positieve ademtest af.

Torhoutenaar Peter Gevaert lag woensdagnacht met zijn vrouw en kinderen te slapen in hun woning op het kruispunt van de Warandestraat en Weidestraat. Rond 2 uur werd het koppel gewekt door een luide klap. “Ik liep naar buiten en zag een onbekende wagen op onze oprit staan”, vertelt de man. “Hij had onze Audi A4 en Volkswagen Touran aangereden.” De 36-jarige bestuurder uit Torhout kwam uit de Hogestraat gereden en wilde op het kruispunt via de Weidestraat richting Wijnendale rijden. In de bocht ging hij echter rechtdoor. Aangezien ter plaatse geen remsporen te zien waren, viel de man wellicht in slaap. Hij legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor zes uren inleveren. Later zal hij zich wellicht nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Derde ongeval

“Die bestuurder was zelf geschrokken en leek niet te beseffen wat er gebeurd was”, vertelt Peter. “Hij leek niet echt dronken en was vriendelijk. Eerst beweerde hij dat hij enkel m’n achterlicht had geraakt, maar toen hij de schade zag, kwam stilaan het besef.”

Peter en zijn gezin wonen sinds 1998 aan het kruispunt. Het is al de derde keer dat ze een gelijkaardig ongeval meemaken. “Het is hier zone 50 en er staan wegversmallingen in de straat, maar toch rijden veel bestuurders nog te snel. Bij het eerste ongeval woonden we hier een jaar, daarna was het in 2006 prijs. Toen reed een bestuurder door de vangrail recht onze tuin binnen. Het stadsbestuur plaatste toen een extra buffer, maar die hield de bestuurder afgelopen nacht niet tegen.”

Perte totale

De twee wagens van Peter zijn wellicht perte totale. De Audi werd door de klap tegen de garage gekatapulteerd. De Volkswagen belandde in de haag. “De autogarage moet nog een bestek opmaken en ook de verzekeringsexpert moet nog langskomen, dus over de precieze schade hebben we nog geen duidelijkheid. Volgens de verzekeraar zullen de auto’s wellicht te oud zijn om nog hersteld te worden. Zowel mijn vrouw en ikzelf hadden vandaag gelukkig verlof. Van de garagist krijgen we waarschijnlijk voor even een vervangwagen, maar voor in de toekomst zullen we toch een andere oplossing moeten zoeken. Of we die bestuurder iets verwijten? Eigenlijk niet. Hij heeft het niet met opzet gedaan. Toch heeft hij geluk gehad dat er niemand gewond is geraakt. Als hij recht op onze Audi had gereden, zat die wellicht in onze woning. De schade blijft nu gelukkig beperkt tot onze twee wagens. Voor hetzelfde geld had die man iemand aangereden.”