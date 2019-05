Bestuurder in cel na dronken crash in gracht Jelle Houwen

24 mei 2019

11u07 0 Torhout Een 55-jarige man uit Hooglede is donderdagnacht even in de politiecel beland nadat hij in dronken toestand een ongeval veroorzaakte.

N.V. reed met zijn personenwagen langs de Kortemark-Ellestraat komende van Kortemark. Hij verloor de controle over het stuur van zijn wagen en reed in de gracht. N.V. raakte niet gewond, maar was wel onder invloed van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen werd ingetrokken. Daarna werd N.V. opgesloten in de doorgangscel om te ontnuchteren. Zijn wagen werd getakeld.