Bestelwagen zwaar beschadigd na knal tegen boordsteen Jelle Houwen

23 mei 2019

De bestelwagen van een 35-jarige man uit Koekelare raakte woensdagavond zwaar beschadigd na een ongeval langs de R34 in Torhout. J.G. reed met zijn camionette langs de R34 komende van het op- en afrittencomplex en rijdende in de richting van Torhout. Ter hoogte van kilometerpaal 6.6 verliest hij om ongekende reden de controle over het stuur, en rijdt tegen een betonnen boordsteen. Hierdoor werden beide rechterwielen van de camionette alsook de ophanging beschadigd. J.G. is niet gewond maar zijn bestelwagen was zwaar beschadigd en moest getakeld worden.