Bestelwagen gaat uit de bocht en belandt tegen gevel van woning en verlichtingspaal Siebe De Voogt

02 oktober 2019

17u33 2 Torhout In de Guido Gezellelaan in Torhout vond dinsdagavond een zwaar ongeval plaats. Een bestelwagen ging er uit de bocht en kwam tot stilstand tegen een verlichtingspaal en de gevel van een woning.

De crash vond even voor 23.30 uur plaats. Een 20-jarige man uit Torhout verloor in een bocht de controle over zijn stuur. Hij raakte van de rijbaan af en kwam tegen een verlichtingspaal en de gevel van een woning terecht. De Torhoutenaar bleef gelukkig ongedeerd, net als zijn twee passagiers: een 20-jarige man uit Torhout en 18-jarige vrouw uit Zedelgem. Zijn bestelwagen was na het ongeval niet meer rijvaardig en werd getakeld.