Beschonken dertiger ramt twee geparkeerde auto’s vlak bij school Jelle Houwen

24 mei 2019

11u03 0 Torhout Een 35-jarige man uit Torhout heeft donderdagavond even na 21 uur zijn rijbewijs moeten afgeven na een ongeval.

B.V. reed met zijn bestelwagen langs de Rijselstraat in de richting van de Roeselaarseweg. Aan de school kwam hij plots tegen een verkeersgeleider terecht, waarna hij tegen een boomspiegel knalde en nog een geparkeerde personenwagen ramde. Zijn bestelwagen begon te tollen, botste tegen een tweede geparkeerde personenwagen en kwam wat verder tot stilstand in het midden van de baan. B.V. was niet gewond. Hij was wel onder invloed van alcohol. Hij legt een positieve ademtest af, zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Zijn bestelwagen werd getakeld.