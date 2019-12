Beschonken bestuurder zorgt voor flink wat schade in Ernest Claeslaan Siebe De Voogt

01 december 2019

12u11 0 Torhout In de Ernest Claeslaan in Torhout heeft een 46-jarige bestuurder uit Wingene zaterdagnacht flink wat schade aangericht. Hij legde na het ongeval een positieve ademtest af.

De man reed omstreeks 0.30 uur in de richting van de Groenhovestraat, toen hij plots de controle over zijn stuur verloor. De veertiger reed een geparkeerde wagen aan en trok z’n stuur over. Hij denderde over het voetpad, reed een brievenbus omver en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een aanhangwagen, die op de oprit voor een woning geparkeerd stond. De man raakte niet gewond, maar was volgens de politie Kouter wel onder invloed van alcohol. Na een positieve ademtest werd zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Zijn wagen en de aangereden auto moesten getakeld worden.