Beschonken bestuurder kruipt ondanks rijverbod uur na betrapping opnieuw achter stuur Siebe De Voogt

12 januari 2020

15u47 2 Torhout Een 29-jarige bestuurder uit Kortrijk trok zich zaterdagnacht niets aan van een rijverbod dat hij van de politie Kouter opgelegd kreeg. Een uur na z'n positieve ademtest werd de man opnieuw betrapt achter het stuur.

De eerste betrapping van de twintiger vond even na 4 uur plaats in de Roeselaarseweg in Torhout. Het rijbewijs van de man werd voor 6 uren ingetrokken, maar dat haalde niet veel uit. Volgens de politie Kouter werd de wagen van de Kortrijkzaan amper een uur later opnieuw opgemerkt langs de Roeselarebaan in Lichtervelde. Het was opnieuw de man die achter het stuur zat. Zijn wagen werd bestuurlijk getakeld.

Vrijdagavond zette de politie Kouter al een grote alcoholcontrole op langs de Rijksweg in Torhout. Twee bestuurders legden daarbij een positieve ademtest af en moesten hun rijbewijs respectievelijk voor 15 dagen en 6 uren afgeven. Eén man testte dan weer positief op drugs. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.