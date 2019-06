Beschonken bestuurder (25) valt met draaiende motor in midden van de weg in slaap Mathias Mariën

10 juni 2019

12u50 0 Torhout Langs de Slaringweg in Torhout trof de politie zaterdagochtend een 25-jarige man aan die lag te slapen achter zijn stuur ... in het middag van de weg.

De twintiger uit Kortemark had zijn bestelwagen even na 6 uur met draaiende motor in het midden van de baan geparkeerd, wat de aandacht trok van de politie. Uit een controle bleek de man onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. De bestelwagen vertoonde bovendien recente schade van een aanrijding, al kon de bestuurder zich zelf niks herinneren. De wagen werd getakeld. Wellicht wacht de bestuurder nog een zware boete en rijverbod in de politierechtbank.