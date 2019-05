Beruchte tafelschuimster slaat dag na zware vordering opnieuw twee keer toe Jelle Houwen

30 mei 2019

08u28 20 Torhout De overtreffende trap van onverbeterlijkheid. Anders kan je het gedrag van ’s lands bekendste tafelschuimster Nadine W. niet noemen.

Dinsdag maakte het parket bekend dat het voortaan telkens de maximumstraf zou vorderen tegen de vrouw die al 120 keer ging tafelen zonder betalen: 6 maanden cel en 24.000 euro per dossier. In totaal hangt haar nu al meer dan 7 jaar cel en 100.000 euro boete boven het hoofd. Maar dat maakt geen indruk op Nadine. Woensdag spoorde ze immers naar Torhout, bij de kusthoreca is ze te bekend – of berucht – geworden. ’s Middags ging ze lekker gaan eten bij de Chinees – die uitbaters kenden haar natuurlijk niet – en alweer werd de politie gebeld.

De vrouw werd gearresteerd en opnieuw duchtig de les gespeld. Er werd haar ook verteld welke loodzware straf haar boven het hoofd ging. Maar maakte dat indruk? Absoluut niet: ’s avonds ging ze in Torhout een pizza gaan eten zonder betalen. Opnieuw werd ze gearresteerd. Maar een aanhouding kan nog steeds niet. Daarvoor is het wachten tot haar totale straf meer dan 3 jaar bedraagt.