Beruchte tafelschuimster krijgt wederom 2 maanden cel voor 8 onbetaalde rekeningen op restaurant Siebe De Voogt

01 oktober 2019

13u41 10 Torhout Tafelschuimster Nadine W. (49) heeft in de Brugse rechtbank opnieuw 2 maanden cel gekregen voor in totaal 8 feiten van afzetterij. Haar advocaat Peter Gonnissen gaat wellicht in beroep tegen het vonnis.

De tafelschuimster moest zich vorige maand voor de correctionele rechter verantwoorden voor 8 feiten in Gent, Torhout, De Haan, Knokke, Kortrijk en Bredene. Net als in al haar voorgaande zaken at Nadine W. haar buikje rond, zonder achteraf de rekening te betalen. Om grote bedragen ging het nooit. Meestal bestelt W. een croque monsieur of portie kaaskroketten, vergezeld van één of enkele koffietjes. In één van de drie dossiers waarvoor W. dinsdagmorgen veroordeeld werd, betaalde de vrouw bijvoorbeeld een rekening van 9,20 euro niet voor een espresso en cappuccino. Waar de rechters W. voor de zomer nog steevast de maximumstraf van 6 maanden oplegden, beperkte de rechtbank de gevangenisstraf voor de vrouw nu tot 2 maanden. De verdediging gaat wellicht in beroep tegen de uitspraak. Volgens advocaat Peter Gonnissen kampt zijn cliënte immers met psychologische problemen. De correctionele rechtbank in Gent stelde vorige maand een psychiater aan om haar te onderzoeken.