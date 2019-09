Beruchte tafelschuimster krijgt 4 maanden cel voor onbetaald etentje in Chinees restaurant Siebe De Voogt

17 september 2019

13u29 0 Torhout De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 4 maanden gekregen voor een onbetaald etentje in een Chinees restaurant in Torhout. Ze moet ook 2.400 euro boete betalen.

De feiten dateren van 29 mei. Die dag ging Nadine W. (49) eten in het Chinese restaurant Jia Cheng in Torhout. De rekening van 29,60 euro bleef naar goede gewoonte onbetaald. “Beklaagde ging op restaurant, terwijl ze wist dat ze de rekening niet kon betalen”, stelde de rechter dinsdagmorgen. “Ze was op het moment van haar arrestatie al gekend voor meer dan 80 soortgelijke feiten.” Nadine W. verscheen de voorbije weken meermaals voor de strafrechter voor feiten van afzetterij. De Genste correctionele rechtbank stelde intussen een psychiater aan om de tafelschuimster te onderzoeken. In het Brugse dossier kreeg W. dinsdagmorgen 4 maanden cel en 2.400 euro boete. Als ze dat bedrag niet betaald, komt er nog eens 2 maanden cel bovenop.