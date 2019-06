Bejaarde fietser wordt onwel en komt ten val Jelle Houwen

11 juni 2019

In de Korenbloemstraat in Torhout raakte een bejaarde fietser maandag gewond na een val. De 76-jarige W.D. uit uit Torhout is onwel geworden en ten val gekomen. Hij werd overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij de val. De politie kwam de nodige vaststellingen doen.