Bar Fernand geeft speelplein Torwoud tijdelijk tikkeltje extra Bart Huysentruyt

02 augustus 2019

08u43 0 Torhout Olivier Allaert en Hermen Six openen tijdens vier zondagen in augustus hun zomerbar Bar Fernand in het nieuwe speelbos Torwoud.

“We willen de mensen de kans geven om extra lang te genieten van deze nieuwe mooie plek in Torhout in combinatie met een democratisch geprijsd hapje en drankje", zeggen de twee Torhoutse ondernemers. Ze gaan elke zondag in zee met een andere horecazaak om een hapje te serveren. “We zijn telkens geopend van 11 tot 20 uur", zegt Hermen Six. “De ingerichte caravan is een idee van Olivier Allaert. Voor de dranken hebben we een samenwerking met brouwerij De Poes uit Tielt. Het is allemaal een beetje last-minute georganiseerd, maar we hebben er zin in.” Bar Fernand gaat voor het eerst open op zondag 11 augustus en werkt dan samen met La Princesa. Een week later komt het hapje van ontbijtzaak Sherlock, op 25 augustus van restaurant The Roots en op 1 september is er een samenwerking met Eetcafé Paviljoen. Op de Facebookpagina van de pop-upbar kan je de ontwikkelingen volgen.