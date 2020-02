AZ Delta Torhout geeft voortaan waterijsjes na een operatie: “Van water kunnen patiënten misselijk worden” Bart Huysentruyt

21 februari 2020

10u53 0 Torhout AZ Delta Campus Torhout geeft sinds kort waterijsjes aan patiënten bij het ontwaken na een operatie.

“Het drinken van water is op dat moment niet toegelaten omdat de patiënt misselijk zou kunnen worden”, klinkt het bij de verpleegsters. “Toch is er soms nood aan een verfrissend en verzachtend gevoel in de mond, bijvoorbeeld als er een beademingsbuis werd aangebracht tijdens de operatie. Het aanbieden van een waterijsje heeft daarom zijn voordelen. Omdat je een waterijsje namelijk traag opeet, wordt je er niet misselijk van. Het heeft een pijnstillend effect en het zorgt een kleine boost en de aanmaak van endorfines of gelukshormonen, waardoor er minder medicatie nodig is en de patiënt zich sneller beter voelt.”