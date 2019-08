Assistentiehond wordt na jaar bij Sien (31) weggenomen: “Ze pakken mijn beste vriend af” Bart Huysentruyt

04 augustus 2019

19u07 0 Torhout Sien Lagae (31) uit Torhout is ten einde raad. Payka, de hulphond die haar sinds een jaar begeleidt, is door de vzw Canisha bij haar weggenomen. “Verschrikkelijk”, zegt Sien, die aan een ernstige vorm van astma lijdt. “We waren de beste vrienden geworden.” De vzw wil niet op de details ingaan. “Maar de beslissing is gestaafd met een rechterlijk besluit.”

De Torhoutse psychologe Sien Lagae kampt sinds haar kindertijd met een zware, onbehandelbare vorm van astma. Door opeenvolgende infecties raakten haar longen ernstig beschadigd, waardoor ze afhankelijk werd van een zuurstofapparaat. Gaandeweg kwamen daar nog tal van aandoeningen bij, zoals diabetes, leverbeschadiging en osteoporose. Daardoor belandde Sien vijf jaar geleden in een rolstoel en moest ze haar werk in de sociale sector noodgedwongen stopzetten. Intussen is ze erg hulpbehoevend en woont ze bij haar ouders in een kangoeroewoning.

Euthanasie aangevraagd

Omdat haar situatie op elk moment fel achteruit kan gaan, vroeg Sien twee jaar geleden euthanasie aan. “Dat ik op een waardige manier afscheid kan nemen als mijn levenskwaliteit verdwenen is, schenkt mij gemoedsrust”, zegt ze. “Doordat mijn aanvraag al werd goedgekeurd, kan de minimale wachttijd van een maand flink verkort worden.” Ondanks haar precaire situatie is Sien een bijzonder bezige bij. Ze is actief bij verscheidene verenigingen en is ze zelfs raadslid voor Groen in Torhout.

Payka zorgde ervoor dat mensen niet alleen naar mijn fysieke beperkingen keken, maar ook naar mijn hond. Ze heeft me zoveel vreugde bezorgd. Ik mag de hond zelfs niet als gezelschapsdier houden Sien Lagae

In haar thuisstad is Sien ook bekend om haar hond Payka, met wie ze een onafscheidelijk duo vormt. Of vormde, want de hond is sinds dit weekend niet meer bij Sien. “Zij is bij me weggenomen”, vertelt ze. “Ik heb het er enorm moeilijk mee dat ik de hond niet kon uitleggen waarom ze weg moest. En eerlijk: ik begrijp er zelf ook niks van.”

Schitterend paar

Payka is een assistentiehond-in-opleiding en werd Sien ter beschikking gesteld door de vzw Canisha. Dat is een van de drie verenigingen die in Vlaanderen hulphonden mag toewijzen. “We zijn een jaar geleden aan elkaar gekoppeld en sindsdien vormden we een schitterend paar", zegt Lagae. “Maar volgens de organisatie past de hond niet bij mij en is ze stressgevoelig. Payka zou afgekeurd worden als assistentiehond en dat zou deels aan mij liggen. Daarom moest ik haar zaterdag afgeven. Ze zorgde ervoor dat mensen niet alleen naar mijn fysieke beperkingen keken, maar ook naar mijn hond. Ze heeft me zoveel vreugde bezorgd. Los daarvan hoop ik dat de vzw zich bezint over de dictatoriale en subjectieve manier van werken. Ik mag de hond zelfs niet als gezelschapsdier houden.”

Bij de vzw Canisha, die een goede reputatie geniet, willen ze niet dieper ingaan op de details van de zaak. “Maar de beslissing komt er na een rechterlijk besluit", zegt Gerrit Martens. “We nemen niet zomaar een hond weg bij iemand. We handelen steeds in het kader van het welzijn van de hond. Payka is niet afgekeurd, maar we willen de hond nog maatschappelijk inzetten in de toekomst.”