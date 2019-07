Artiestenparking cultuurcentrum is tijdens zomer publiek toegankelijk Bart Huysentruyt

14u34 0 Torhout Omdat er in juli en augustus geen voorstellingen plaatsvinden in cultuurcentrum de Brouckere in Torhout, wordt de artiestenparking opengesteld.

In juli en augustus kan iedereen gebruik maken van de parking aan de zijkant van CC de Brouckere. Normaal is die voorbehouden aan artiesten. Net als de parkeerplaatsen in de omgeving van het cultuurcentrum, wordt de parking opgenomen in het algemeen parkeerbeleid. De parking is dus betalend. Er staat een parkeermeter net voor de parking.