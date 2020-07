Animal Rights houdt actie aan varkensslachterij Van Hoornweder, politie grijpt in Bart Huysentruyt

10 juli 2020

12u16 0 Torhout Dierenrechtenorganisaties Animal Rights heeft vrijdag actie gevoerd aan varkensslachterij Van Hoornweder in Torhout. Animal Rights doet dat naar aanleiding van nieuwe undercoverbeelden uit het slachthuis waarop onder meer te zien is dat de dieren niet goed verdoofd zijn wanneer ze gekeeld worden.

Twee weken geleden dienden Animal Rights en Gaia klacht in tegen de omstandigheden waarin er gewerkt wordt in het slachthuis. Animal Rights maakte eerder al stiekem zo’n beelden. Ze filmden ook al mistoestanden in een varkensslachthuis in Tielt en een runderslachthuis in Izegem, daarrond loopt nog een rechtszaak. De beelden veroorzaakten telkens veel ophef. De nieuwe beelden dateren van vorig jaar. Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) verbood de actie en liet de politie tussenkomen. “Zo'n honderd actievoerders hebben mijn verbod genegeerd”, zegt hij. “Daarom heb ik aan de politie opdracht gegeven om iedereen te identificeren en alles over te maken aan het parket voor verder vervolg.”

Volgens Audenaert dateren de beelden van vorig jaar en zijn er sindsdien maatregelen genomen. “Vlaams minister Ben Weyts heeft gisteren in het Vlaams parlement verklaard dat er naar aanleiding van deze beelden een nieuwe, extra controle heeft plaatsgevonden. Daarbij werd vastgesteld dat het slachthuis de opgelegde aanpassingen, effectief heeft doorgevoerd. Ik roep dan ook iedereen op om rustig te blijven en dat iedereen zijn werk doet, zowel het bedrijf als de controleurs van het FAVV en de inspectie dierenwelzijn.”