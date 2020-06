Animal Rights eist sluiting van Torhoutse varkensslachter nadat het gruwelijke beelden vrijgeeft Mathias Mariën

23 juni 2020

13u46 0 Torhout Dierenrechtenorganisatie Animal Rights eist de sluiting van varkensslachter Van Hoornweder uit Torhout. Het doet dat nadat het beelden in handen kreeg waar volgens hen sprake is van dierenmishandeling.

Animal Rights filmde eerder al in de slachthuizen van Tielt, Izegem en Hasselt. Op iedere locatie bleken de dieren mishandeld te worden. Deze keer brengt de organisatie beelden naar buiten die werden gedraaid in het Torhoutse slachthuis. De beelden dateren uit 2019, maar volgens Animal Rights is er sprake van dierenmishandeling. “We vragen specifiek aan de overheid hoe het mogelijk is dat na alle ophef over onze eerdere undercoverbeelden deze misstanden nog steeds voortduren”, zegt campagnecoördinator Els van Campenhout.

Sluiting

“Op de beelden zien we varkens die te kreupel zijn om zelfstandig uit de vrachtwagens te komen of nog net hinkend hun weg naar buiten vinden”, gaat Van Campenhout verder. “We zien varkens met prolapsen, varkens met necrotische wonden, varkens met enorme abcessen en hoogzwangere zeugen. Sommige zeugen aborteren spontaan hun biggen op weg naar de wachtruimte.” Animal Rights eist daarom de onmiddellijke sluiting van het slachthuis van Torhout, een onafhankelijk onderzoek naar het reilen en zeilen binnen het bedrijf en dat de verantwoordelijken voor het dierenleed binnen het slachthuis worden ontslagen en vervolgd.

Intern onderzoek

In een mededeling reageert de firma Van Hoornweder dat ze de zaak ernstig nemen en een intern onderzoek starten. Er wordt wel benadrukt dat ze steeds de procedures volgen en het gevaarlijk is om beelden van dieren die duidelijk fysieke letsels hebben, te publiceren zonder context.

“We nemen deze zaak erg serieus en willen benadrukken dat wij steeds de juiste voorgeschreven procedures volgen”, aldus Philippe Maryssael van Van Hoornweder. “Het is gevaarlijk en moeilijk om beelden van dieren die duidelijk fysieke letsels hebben te publiceren zonder context. Een klein percentage dieren heeft bijverdoving nodig. De beelden tonen eigenlijk aan dat de wettelijke procedures correct gevolgd worden.”

Ook de bewering dat het personeel onvoldoende zou zijn opgeleid, wordt weerlegd. “Het personeel volgt meerdere keren per jaar een interne opleiding bij de Animal Welfare Officer. Elke medewerker beschikt over een officieel getuigschrift van het dierenwelzijnsexamen van de Vlaamse overheid en er hangen duidelijk instructies en visuele pictogrammen in de stallen, in de verschillende talen van de werknemers”, aldus Maryssael.