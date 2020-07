Alle evenementen in Torhout afgelast tot minstens 2 augustus Mathias Mariën

20 juli 2020

19u03 0 Torhout De stad Torhout annuleert al zijn evenementen tot en met zondag 2 augustus.

Het gaat om Film in ‘t Bos op donderdag 23 juli en De Speelpleinbouwers vanaf zaterdag 25 juli op de wijk De Goede Herder en vanaf zaterdag 1 augustus op de wijk Driekoningen. Ook de Open Tours van City Golf, voorzien op donderdag 30 juli, wordt een slag in ‘t water. “Het is met spijt in het hart dat we die activiteiten schrappen”, zegt waarnemend burgemeester Hans Blomme. “Maar als we het stijgende aantal besmettingen een halt willen toeroepen, moeten we kordaat reageren. We beseffen dat dit geen leuk nieuws is voor wie een van de evenementen wou bijwonen, maar we willen er alles aan doen om de verdere verspreiding van het coronavirus in Torhout tot een minimum te beperken.”

De stad roept ook de privé-organisatoren op om hun geplande initiatieven in deze periode niet te laten doorgaan en eventueel naar een later moment te verschuiven.