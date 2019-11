Aanvallers van gemeenteraadslid komen weg met voorwaardelijke celstraffen Siebe De Voogt

12 november 2019

14u25 2 Torhout De twee mannen die het Torhoutse gemeenteraadslid Jasper Vangheluwe (37) twee jaar geleden zwaar toetakelden op een buurtfeest hebben in de Brugse rechtbank voorwaardelijke celstraffen gekregen. Jasper liep door de feiten een verbrijzelde kaak op en krijgt voorlopig 1.500 euro schadevergoeding toegekend.

Jarenlang organiseerde Jasper Vangheluwe een buurtfeest voor de bewoners van de Poperbosstraat in Torhout. Op 24 september 2016 zorgden Torhoutenaars K.H. (27) en D.G. (24) voor heibel op het feest. De twee jongemannen waren nochtans getrakteerd, maar gingen plots compleet door het lint. K.H. deelde een vuistslag uit aan Jasper, die door de impact op de grond viel. Zijn kompaan D.G. greep vervolgens twee flessen Omer. Eén gooide hij door de voordeur van een buurman, met de andere verbrijzelde hij de kaak van Jasper.

Kaak gebroken

De Torhoutenaar werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De dokters stelden er vast dat zijn kaak in liefst acht stukken gebroken was. Jasper kon drie maanden lang enkel vloeibaar voedsel eten en loopt sinds de slagen rond met een ijzeren plaat in z’n kaak. Hij hield er ook gehoorproblemen aan over. “De mensen kenden mij als een vrolijke jongen, die steeds een lach op zijn gezicht had”, vertelde de man vorige maand. “Mijn deur stond altijd open voor iedereen. Iedereen verdiende een kans, maar die periode is voorbij. ”

Naast de vechtpartij op het buurtfeest stond K.H. ook terecht voor een resem andere feiten. Luttele uren na de aanval op Jasper was H. nog betrokken bij een andere vechtpartij in een Torhouts café. Op 11 december 2016 had hij ook al enkele agenten van de politie Kouter fysiek aangevallen. De man heeft z’n leven naar eigen zeggen weer op de rails en kreeg dinsdagmorgen dan ook een voorwaardelijke celstraf van drie jaar opgelegd. Zijn kompaan D.G. kreeg twee jaar voorwaardelijk. Jasper Vangheluwe kreeg van de rechter voorlopig een schadevergoeding van 1.500 euro toegekend. Een deskundige moet zijn precieze schade begroten.