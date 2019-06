Aalstenaar botst plots met hert: dier overleden Jelle Houwen

13 juni 2019

13u15 3

Een 36-jarige man uit Aalst beleefde woensdagmiddag de schrik van zijn leven toen hij rond 15.30 uur met zijn wagen op de R34, de baan van de E403 naar Torhout, in de richting van Torhout-centrum reed . Op een bepaald moment sprong er een hert uit de gracht de baan op. De man kon het dier niet meer ontwijken en reed het aan. Het hert was op slag dood en de wagen was wat beschadigd. Het kadaver van het dier werd daarna weggeruimd. De politie kwam de nodige vaststellingen doen.