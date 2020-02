A-capellaband Septem Viri houdt er na 30 jaar mee op Bart Huysentruyt

02 februari 2020

09u49 0 Torhout De a-capellaband Septem Viri kondigt haar afscheid aan. Het koor zal dertig jaar hebben gezongen.

Het begon allemaal in de zomer van 1989. “Vandaag, meer dan dertig jaar later, hebben we in zowat elke uithoek van Vlaanderen opgetreden én zagen we een stukje van de wereld”, zegt Geert Jaques. Septem Viri maakte kennis met Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië en Letland. “Door de jaren heen zongen we meer dan 1.500 optredens, namen we drie cd’s op en waren we te horen en te zien op radio en televisie. Al verdwijnt dat alles in het niets met het onnoemelijke plezier dat we samen hebben beleefd.”

De zestien mannen vinden het nu tijd voor iets anders. Het vocaal ensemble is uitgezongen.