85-jarige fietser zwaargewond na aanrijding Jelle Houwen

23 juni 2019

14u04 0

Een 85-jarige fietser uit Torhout raakte vrijdagavond om 19 uur zwaargewond na een aanrijding in de Aartrijkestraat in Torhout. Een 67-jarige man uit Meulebeke reed met zijn personenwagen langs de Aartrijkestraat in de richting van Aartrijke. Aan het kruispunt met de Filips van Kleefstraat kwam hij in aanrijding met de fietser ). De fietser werd zwaargewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert in Torhout. Hij verkeert gelukkig niet in levensgevaar.