80-jarige vrouw gevallen langs straat Jelle Houwen

03 juli 2019

In de Oostendestraat in Torhout is een 80-jarige vrouw dinsdagavond rond 18.30 uur ten val gekomen. De vrouw verloor haar evenwicht want er was niemand anders betrokken bij haar val lang de openbare weg. Zij werd licht gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert in Torhout.