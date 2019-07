80-jarige man rijdt 16-jarig meisje aan Jelle Houwen

07 juli 2019

11u15 0

In de Bruggestraat in Torhout werd een 16-jarig meisje uit Zedelgem vrijdag in de late middag aangereden. Een 80-jarige bestuurder uit Torhout kwam er in botsing met het 16-jarig meisje op haar fiets. Door de aanrijding komt het meisje ten val en raakte licht gewond. Er was geen ambulance nodig, het meisje ging een dokter raadplegen. De politie stelde een pv op.