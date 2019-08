5 podia en 7.500 bezoekers: Torhouts festival Land of Love wordt steeds groter Bart Huysentruyt

29 augustus 2019

08u50 0 Torhout Groot, groter, grootst: het Torhouts dancefestival Land of Love breekt zaterdag weer alle records met 7.500 festivalgangers op een weide langs de Steenveldstraat. Met een hoofdpodium van veertig meter breed en net geen twintig meter hoog zijn de ambities duidelijk: “We beloven elk jaar weer een beter festival en de bezoekers smaken dat”, zegt Frederick Muys.

Land of Love is al twee jaar na elkaar een succesformule met een grote publieke opkomst. Ze begonnen ooit op het legendarische terrein van Rock Torhout, maar weken daarna uit naar een beter bereikbare weide iets verderop. Het legde de organisatie geen windeieren: met 6.000 bezoekers was Land of Love vorig jaar een heel mooie afsluiter van de festivalzomer. Dit jaar wordt het nog beter. “We proberen elk jaar een beetje te groeien. Niet alleen als festival met betere deejays en meer beleving, maar ook in het aantal bezoekers. Dit jaar zullen we 7.500 ontvangen”, zegt Frederick Muys, één van de drie jonge organisatoren van Land of Love.

Het crashen van het digitale cashloze betaalsysteem vorig jaar bleek een pijnpunt, maar daar is dit keer komaf mee gemaakt. “Zo wordt er nu teruggegrepen naar de klassieke betaalbonnetjes, al zullen die bonnetjes ook met een bankkaart betaald kunnen worden. We vinden het erg belangrijk om ons oor bij de bezoekers te luister te leggen. Zo worden de toiletten dit jaar gratis. Het vipdeck bestaat niet langer uit twee, maar één niveau. Daar kunnen we mensen die iets meer betalen beter in de watten leggen.”

Land of Love, dat op zaterdag 31 augustus om 14 uur van start gaat, pakt uit met het thema Pandora’s Box. Wie de Griekse mythe kent, weet dat de doos van Pandora maar beter gesloten blijft. De beeldschone Pandora mocht volgens het verhaal de beroemde doos niet openen, maar kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Toen ze de doos openmaakte, kwamen daar alle rampen, ziekten en zorgen uit tevoorschijn en verspreidden zich over de aarde. Meteen betekende dat het einde van het kommerloze bestaan van de mens.

“Onze mainstage wordt dit jaar liefst veertig meter breed en negentien meter hoog”, vullen Frederik De­smet en Emma Couvreur aan. “Hoe het er precies zal uitzien, houden we voorlopig nog geheim. Gespecialiseerde firma’s uit Vlaanderen en Nederland staan in voor een intense video-, laser-, licht- en vuurwerkshow.” Het hoofdpodium staat met de rug naar de Steenveldstraat. Het terrein is twintig meter breder dan vorig jaar.

Hoofdact is de Turks-Nederlandse top-dj Ummet Ozcan. Hij staat 23ste in de DJ Mag Top 100, zeg maar de lijst met de beste honderd dj’s van de wereld. Andere grote namen op de affiche zijn Jay Hardway, Dimaro en Mark with a K. Naast het hoofdpodium zijn er opnieuw vier nevenpodia met elk hun eigen genre: retro, rock, techno en hardstyle. “De retro- en rocktent worden dit jaar oonieuw uitgebreid”, zegt Frederick Muys. “De populariteit van die tenten is enorm. Op geen enkel ander dancefestival merk je de interesse in rock meer dan hier. Dat heeft uiteraard met het Torhoutse rockverleden te maken. In de rocktent treden naast dj’s ook live bands in actie.”

De organisatie investeerde in een uitgebreide reclamecampagne over heel Vlaanderen en daarbuiten, waardoor de tickets zeer vlot de deur uitgaan. Er zijn er nog enkele verkrijgbaar.