4 bewoners en 4 personeelsleden met corona besmet in woonzorgcentrum Sint-Augustinus Bart Huysentruyt

13 april 2020

17u52 0 Torhout Volgens de laatste cijfers zijn vier bewoners en vier personeelsleden van woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout besmet met Covid-19. Op woensdag 8 april werd een eerste besmetting bevestigd bij één van de bewoners.

Sinds die dag worden stelselmatig bewoners en personeel getest. Bij de bewoners van de serviceflats is ook een besmetting vastgesteld. De bewoner is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis. “Helaas tonen deze cijfers aan dat ook wij niet kunnen ontsnappen aan deze pandemie”, zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V).

“De familieleden van de betrokken bewoners werden uiteraard onmiddellijk ingelicht. De getroffen personeelsleden worden persoonlijk opgevolgd.” Het woonzorgcentrum rolt momenteel de volgende fase van het outbreakplan uit. Dit gebeurt in nauw overleg met een delegatie van de huisartsenkring en onder de vleugels van AZ Delta. Er wordt een aparte zorgafdeling opgestart.