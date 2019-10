3 rijbewijzen ingehouden tijdens alcoholcontroles op vrijdag- en zaterdagnacht Bart Boterman

20 oktober 2019

12u39 0 Torhout De politie Kouter hield afgelopen weekend alcoholcontroles in Torhout en trok daarbij drie rijbewijzen in voor 3 of 6 uur.

Vrijdagnacht rond 1.30 uur deed een patrouille eerst een voertuig stoppen in de Keibergstraat. De bestuurder uit Oostkamp blies alarm en moest 3 uur aan de kant blijven staan. Vervolgens werd een alcoholdispositief opgesteld in de Rijselstraat. Een van de vijf gecontroleerde bestuurders, een Izegemnaar, blies positief en zag zijn rijbewijs 6 uur ingehouden. Op zaterdagnacht rond 3 uur besloot de politie opnieuw te controleren op alcohol, dit keer in de Roeselaarseweg. Van de 12 bestuurders blies een man uit Staden positief met een intrekking van 6 uur tot gevolg.