25-tal personen geëvacueerd door brandende wc-rol in psychiatrisch centrum Siebe De Voogt

02 december 2019

09u06 0 Torhout In het psychiatrisch zorgcentrum De Ent langs de Aartrijkestraat in Torhout zijn maandagmorgen een 25-tal personen geëvacueerd na een brand. In een gemeenschappelijke badkamer trof de brandweer een smeulende wc-rol aan. Er wordt onderzocht hoe het vuur is ontstaan.

Het automatisch brandalarm van De Ent ging even na 7 uur af. In de zorginstelling, waar plaats is voor zo’n 60 patiënten, waren op dat moment een 25-tal personen aanwezig. Zij werden meteen geëvacueerd en moesten buiten wachten aan een afgesproken verzamelpunt. De toegesnelde brandweer trof in een gemeenschappelijk badkamer van het gebouw een smeulende wc-rol aan. De rook zorgde ervoor dat het brandalarm in werking trad. De schade in de badkamer bleef uiteindelijk beperkt. De brandweer ventileerde het gebouw, waarna iedereen weer naar binnen mocht. Er is een onderzoek gestart naar hoe het vuur is kunnen ontstaan.