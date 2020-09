200 vrienden en familie herdenken vermiste duiker: “Hopelijk zit je nu op een tropisch eiland” Bart Huysentruyt

15 september 2020

20u48 2 Torhout Aan zijn woonst in Torhout hebben 200 vrienden en familie dinsdag een herdenking georganiseerd voor de vermiste en verongelukte duiker Kurt Huberecht. Met muziek, getuigenissen en 200 witte ballonnen werd een boodschap van hoop uitgedrukt.

Nathalie Fiers en Kurt Huberecht gingen in september 2019 duiken voor de kust van Nieuwpoort. Het koppel was twee jaar samen en wilde dat vieren door samen te gaan duiken. Ze trokken naar een scheepswrak, maar kwamen niet meer boven. Hun makkers boven sloegen alarm en er werd al snel een grootschalige reddingsactie op poten gezet. Dat was zonder resultaat. Het lichaam van Nathalie werd vorige maand teruggevonden, dat van Kurt voorlopig niet.

Priester Luk Brutin leidde de herdenking in de Ruddervoordestraat, aan de woning van Kurt en Nathalie. Al een jaar lang hangen daar foto’s van het koppel aan de gevel. Er werden bloemen neergelegd. De ouders van Kurt zaten vooraan, samen met zijn zoon Arnaud. Iedereen hield een witte ballon vast, een teken van hoop. De ballonnen werden na een viering van een uur, met veel muziek, in de lucht gelaten. Een grote ster ging ze vooraf. Vrienden en familie brachten getuigenissen. “Je kwam als achttienjarige bij me werken als deejay”, vertelde vriend Erik Gryson van toenmalig dancing Dior. “Kwatongen beweren wel eens dat je op een tropisch eiland zit. Wel ik gun het je. Want ik blijf voor altijd je vriend. Maar ik ben ook kwaad. Kwaad omdat ik niet deftig vaarwel kon zeggen.”