20-jarige die zelf bij politie inbraken gaat opbiechten, mag gevangenis verlaten: “Hij wilde dat z’n mama trots kon zijn op hem” Siebe De Voogt

25 juni 2020

13u49 0 Torhout Een 20-jarige man uit Torhout heeft een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden gekregen voor een hele reeks diefstallen en inbraken in zijn thuisstad en in Eernegem. Zo mag hij meteen de gevangenis verlaten. Het grootste deel van de feiten biechtte N.W. zelf spontaan op bij de politie. “Hij wilde dat z’n mama trots kon zijn op hem”, stelde z’n advocaat Pieterjan Dens.

Een ploeg van de politie Kouter werd op 5 februari naar een carnavalsboetiek in Torhout geroepen. Een man was de winkel binnengestapt en eiste geld. Toen de uitbaatster dit weigerde, bleef hij met z’n handen in z’n zakken staan. “De beklaagde gaf de indruk dat hij een wapen bij zich had”, stelde de procureur. “Hij bleef gewoon wachten tot de politie ter plaatse was.” De agenten kenden de man van de voorgaande dagen. Op 2 en 4 februari stapte hij spontaan het politiekantoor binnen om een hele reeks diefstallen en inbraken op te biechten.

Diefstal bij Torhout KM

Zo gaf N.W. aan dat hij enkele elektrische fietsen gestolen had en vervolgens had verkocht op een tweedehandswebsite. Hij was naar eigen zeggen ook verantwoordelijk voor drie inbraken bij immobiliënkantoor Torimmo in Torhout en een inbraak in een kantine en woning in Eernegem. Volgens het parket konden voor die laatste twee feiten geen slachtoffers geïdentificeerd worden. Dat was wel het geval voor een diefstal in de voetbalkantine van Torhout KM. Daar brak N. W. enkele frigo’s open en sloeg hij op de vlucht met bier. Tot slot trapte hij ook de deur in bij een vriend en ging hij aan de haal met een bijl.

De man bleek totaal de weg kwijt te zijn en zit sinds z’n arrestatie op 5 februari in de gevangenis. “Hij is zelf de feiten gaan opbiechten, omdat ze van z’n hart moesten”, pleitte advocaat Pieterjan Dens. “Mijn cliënt wilde naar eigen zeggen dat z’n mama kon trots zijn op hem.” De rechter gaf N.W. uiteindelijk een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden, waardoor hij donderdag nog de gevangenis mag verlaten.