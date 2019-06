19-jarige loopt 5 jaar lang met boksbeugel rond: “gewoon stoer voor mijn vrienden” Jelle Houwen

07 juni 2019

Een 19-jarige jongeman uit Torhout riskeert 2 maanden cel en 800 euro boete nadat hij bij een verkeerscontrole op 13 februari in Polder betrapt werd met een boksbeugel in de auto. D.D. verklaarde eerst aan de politie dat het wapen niet van hem was en hij dit maar tijdelijk bijhield. Hij wou de naam van de echte eigenaar niet zeggen. Het parket besloot hem op basis van die verklaringen te vervolgen. Voor de strafrechter vertelde D.D. dan een ander verhaal. “Ik heb de boksbeugel al een jaar of 4 of 5 op zak”, bekende hij. “Maar ik heb die nooit gebruikt en ik was eigenlijk ook nooit van plan die te gebruiken. Waarom ik die dan bij had? Zoals u zegt: om stoer te doen tegenover mijn vrienden dat ik dat had”, gaf D.D. schoorvoetend toe. Hij vroeg een werkstraf te mogen doen. Vonnis op 21 juni.