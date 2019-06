167 mensen verliezen job na faillissement pluimveeslachterij Lammens Jelle Houwen

19 juni 2019

15u12 6 Torhout De bekende pluimveeslachterij Lammens in de Wijnendale-Stationsstraat in Torhout is maandag failliet verklaard. Curatoren sloten ’s middags de deuren van het bedrijf nadat eerder op de rechtbank de faling werd uitgesproken. 167 arbeiders en het management moesten meteen vertrekken en werden ontslagen. Zo komt een triest einde aan het familiebedrijf dat al 85 jaar bestaat. “Het probleem in het bedrijf was vooral dat er niet genoeg geld was om hun eigen leveranciers te betalen, terwijl ze moesten wachten op het geld van hun klanten”, zegt curator Alex Vrombaut.

Het bedrijf zit al enkele jaren in de hoek waar de klappen vallen en torst een grote schuldenberg met zich mee. Toch komt het faillissement als een kleine verrassing. Bij een tweede herstructureringsplan werd immers nog 65% van de schulden kwijtgescholden door de rechtbank. Die schulden bedroegen liefst 15 miljoen euro op een omzet van 45 miljoen euro. Dat gebeurde vorig jaar. Er werd toen vooropgesteld dat de overige 35% terugbetaald zouden worden in een termijn van 5 jaar.

Heropstart na voedselcrisis

Begin dit jaar kreeg het bedrijf dan weer te kampen met een grote voedselcrisis omdat er kippenvlees met salmonella werd gevonden. Het bedrijf lag toen zes weken stil en verloor de snij- en slachtvergunning. Het voortbestaan van het familiebedrijf hing toen al aan een zijden draadje. Na een doorgedreven reiniging en ontsmetting gaf het Federaal Voedselagentschap (FAVV) groen licht om eind januari her op te starten. De directie geloofde sterk in een doorstart maar dat bleek ijdele hoop. Begin juni werd een WCO3 (de wet op de continuïteit van een onderneming) aangevraagd en kwam Lammens onder gerechtelijk toezicht. Twee gerechtelijke mandatarissen moesten oordelen over de economische toekomst van de slachterij. Er werd een negatief oordeel geveld. Daarop stelde de rechtbank maandag twee curatoren aan. Die reden om 16.30 uur naar het bedrijf en stuurden alle arbeiders en het management naar huis. Zij zijn allen ontslagen. Sinds maandag is er geen activiteit meer bij Lammens. Dat betekent ook dat de twee retailklanten, Colruyt en Carrefour, elders moeten aankloppen voor hun kippenvlees.

Probleem met cash geld

Wat er nu moet gebeuren met het bedrijf is nog niet helemaal duidelijk. Met Alex Vrombaut en Serge Carton werden twee curatoren aangesteld. “Wij werden begin juni aangesteld”, zegt curator Alex Vrombaut. “Een deel van de schulden waren kwijtgescholden, het andere deel moest volgens een afbetalingsplan met voorwaarden voldaan worden. Er was dus wel bescherming tegen bestaande schuldeisers, maar door de problemen eisten de eigen leveranciers van Lammens een directe betaling, of zelfs een betaling voordien. En dat terwijl Lammens zelf vaak 45 dagen of langer moest wachten op het geld van de eigen klanten. Zo ontstond er een liquiditeitsprobleem. In de eerste drie weken van juni bleven de schulden maar aangroeien en moesten vaststellen dat een overlating van het bedrijf, of een deel ervan, tegen aanvaardbare voorwaarden niet haalbaar was. De Raad van Bestuur van pluimveeslachterij Lammens heeft hierop beslist de boeken neer te leggen en het faillissement aan te vragen.” De rechter sprak de faling daarop uit. Wat er nu met het bedrijf en de werknemers moet gebeuren is onduidelijk. Alle werknemers werden ontslagen en moeten via de vakbonden hun rechten voor achterstallig loon of vergoedingen opeisen. Er zijn intussen al vergaande gesprekken met een kandidaat-overnemer van de slachterij. Maar die zou maar een deel van de activiteiten willen overnemen waardoor maar de helft van het personeel nodig is. Er wordt in ieder geval gehoopt op een snelle overname.

