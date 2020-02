13-jarige jongen aangereden op z'n fiets: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Siebe De Voogt

20 februari 2020

14u37 0 Torhout In de Zwanestraat in Torhout is een 13-jarige jongen woensdagmiddag aangereden op z'n fiets door een wagen. De bestuurder nam na het ongeval de vlucht.

Het ongeval vond even na 12 uur plaats. De jonge fietser uit Torhout kwam wellicht van school en reed in de richting van de Bruggestraat. Hij werd plots aangereden door een wagen en kwam ten val. De bestuurder van de wagen reed na de aanrijding gewoon door. De politie Kouter is een onderzoek gestart. Het slachtoffer werd na het ongeval voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis.