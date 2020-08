11 maanden nadat ze vermist raakt vermoedelijk lichaam van duikster Nathalie Fiers (36) aangetroffen bij scheepswrak Bart Boterman

12 augustus 2020

08u25 24 Torhout Wrakkenduikers hebben dinsdagavond een menselijk lichaam aangetroffen op de bodem van de Noordzee, bij een scheepswrak in Franse wateren. Politie en parket vermoeden sterk dat het om het lichaam van Nathalie Fiers (36) uit Torhout gaat.

De duikster verdween in september vorig jaar samen met haar partner Kurt Huberecht (53) toen ze dook naar een scheepswrak in Franse wateren, zo’n 27 kilometer voor de kust van Nieuwpoort. Ondanks grote zoekacties werd het koppel niet meer aangetroffen en werd alle hoop opgegeven. Elf maanden later zouden andere wrakkenduikers nu het lichaam van Nathalie Fiers hebben aangetroffen. Uit politionele bronnen weerklinkt echter enig voorbehoud. Men gaat ervan uit dat het om de vrouw gaat, maar het lichaam ligt nog op de bodem en is nog niet officieel geïdentificeerd. De familie van Kurt Huberecht en Nathalie Fiers is inmiddels ingelicht.