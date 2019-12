“Wijkbudgetten van 2.500 euro per jaar? Dat is peanuts” Bart Huysentruyt

16 december 2019

23u31 0 Torhout Na oppositiepartij N-VA, heeft ook Groen zich op de gemeenteraad gematigd positief uitgelaten over de meerjarenplanning in Torhout. “Maar met wijkbudgetten van 2.500 euro per jaar kom je niet ver”, zegt Bertrand Vander Donckt.

Groen had het plan goed gelezen en vindt het ambitieus. “Nu zijn er 36 prioriteiten, zes jaar geleden waren dat er amper twee. Dat is toch al vooruitgang”, zegt Vander Donckt. “Het beveiligen van de schoolomgevingen, de nieuwe markt en het actieve leegstandsbeleid juichen we toe. Ook de hogere toelages voor verenigingen en investeringen in fietspaden zijn heel positief.” Groen heeft wel bedenkingen bij vage plannen, zoals de wijkbudgetten. “Wijkbudgetten lanceren met een totaal budget van 2.500 euro per jaar, nog geen 300 euro per wijk: dat is echt peanuts. Ook de plannen om het ontmoetingscentrum verder uit te bouwen zijn bijzonder vaag en bovendien wordt er geen investeringsbudget voor vrijgemaakt. Nochtans zijn eenzaamheid en armoede misschien wel de twee meest aangehaalde problemen bij de burgerbevraging. Over dierenwelzijn vinden we eveneens niks terug in het meerjarenplan.” Tot slot had Groen nog bedenkingen over de gestegen schuldgraad. “We gaan bijna in het rood. Dat moet opgevolgd worden.”