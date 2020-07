“We weten vanwaar de besmettingen komen, maar ik verwijt niemand iets”: burgemeester van Torhout komt vervroegd terug uit vakantie om coronacrisis aan te pakken Bart Huysentruyt

27 juli 2020

15u47 0 Torhout Kristof Audenaert, de CD&V-burgemeester van het West-Vlaamse Torhout, keert vervroegd terug uit vakantie. De coronacrisis slaat hard toe in Torhout en de burgemeester denkt aan bijkomende maatregelen.

Audenaert zat een weekje in Nederland en had daar nog een weekje extra vakantie aan willen breien, maar keert dus vervroegd terug. “De situatie is te ernstig om nu niet in mijn stad te zijn”, zegt hij. “Mijn vervanger Hans Blomme deed het nochtans uitstekend, maar ik heb het gevoel dat ik hier moet zijn.” Audenaert zat maandagochtend al samen met het coördinatieteam dat corona in Torhout in kaart brengt. Hij weet waar de besmettingen in zijn stad vandaan komen. “Het heeft geen zin om mensen met de vinger te wijzen, maar er waren minstens acht besmettingen in de tennisclub. Ik verwijt niemand iets.”

Morgen dinsdag zal Audenaert extra maatregelen aankondigen. Mogelijk schrapt Torhout alle evenementen in 2020.