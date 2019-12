“Warme soep tegen kille zorg”: zes welzijnsorganisaties voeren actie in Torhout Bart Huysentruyt

04 december 2019

16u08 0 Torhout Zes welzijnsorganisaties uit het Houtland hebben woensdag actie gevoerd tijdens de markt in Torhout. Deze organisaties in de jeugdhulp en gezinsondersteuning, de kinderopvang en de ondersteuning van personen met een handicap scharen zich daarmee achter VuurWerk, de actieweek waarmee het besparingsbeleid van de Vlaamse regering aan de kaak gesteld wordt.

“Al tien jaar worden de werkingsmiddelen van welzijnsorganisaties niet meer geïndexeerd door de Vlaamse regering”, zegt Evy De Geytere van Tordale in Torhout. Ook Cirkant, CAW, 't Groot Hersberge, Covias en Rozenweelde voerden actie met pamfletten. Ze serveerden warme soep in zaal ‘t Centrum. “Vanaf 1 januari 2020 moeten de kinderopvang en de jeugdhulp nog eens zes procent op diezelfde werkingsmiddelen inleveren. De sector voor personen met een handicap verliest tegen 2022 een kwart op de organisatiegebonden kosten en de Centra voor Ambulante Revalidatie verliezen 1,3 procent op hun totale budget. En daar stopt het nog niet: de regering zal in alle sectoren die het Vlaams Welzijnsverbond vertegenwoordigt samen nog eens vijf miljoen euro snoeien.”