“Veel minder kinderen dan er in Torhout waren aangemeld”: ouders houden hun kroost thuis Bart Huysentruyt

16 maart 2020

10u39 1 Torhout Er komen minder kinderen naar de schoolopvang dan er zich oorspronkelijk hadden aangemeld. Dat stelt de directie van Scholengroep Sint-Rembert in Torhout vast.

De herhaalde oproep van de overheid om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden en dus niet naar de schoolopvang te sturen, valt niet in dovemansoren. In Torhout konden ouders hun kinderen voor de opvang laten inschrijven tijdens het weekend. Dat gebeurde ook, maar uiteindelijk zijn toch veel minder kinderen naar school gekomen. “In de middelbare scholen zijn bijna geen jongeren opgedaagd”, zegt directeur Ann Stael. “Bij de basisscholen varieert dat van school tot school. De ene school ziet één op drie leerlingen terug, de andere amper één op vijf. De leerkrachten verdelen de kinderen in leeftijdsgroepen en organiseren spelprikkels. Zo zorgen we toch voor opvang.”