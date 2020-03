Van een geruststellende babbelt tot boodschappendienst: Torhout start met sociale noodlijn Bart Huysentruyt

18 maart 2020

08u38 0 Torhout De stad Torhout start met een ‘sociale noodlijn’ in tijden van corona. Mensen met een beperkt netwerk kunnen er terecht om te horen hoe ze geholpen kunnen worden.

Dat kan bijvoorbeeld door het inschakelen van vrijwilligers, doen van boodschappen, het leveren van maaltijden aan huis, of voor een geruststellende babbel. Het nummer 050/89.36.53 zal zeven dagen op zeven bemand zijn, telkens tussen 9 en 18 uur. Samen met een maatschappelijk assistent wordt bijvoorbeeld nagegaan of je in aanmerking komt voor maaltijden aan huis. Wil je zelf een steentje bijdragen? Mail naar vrijwilligers@torhout.be.