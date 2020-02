‘Rockboer’ Achiel Eeckloo is overleden Bart Huysentruyt

02 februari 2020

16u04 3 Torhout In Torhout is Achiel Eeckloo zaterdag overleden. Hij was beter bekend als de ‘rockboer’, die zijn weide jarenlang beschikbaar stelde voor Rock Torhout.

Achiel was daar bovendien ook apetrots op. Het festival, dat tot aan de zomer van 1998 zowel in Werchter als in Torhout plaatsvond, bracht ook in West-Vlaanderen tienduizenden muziekliefhebbers op de been. De weides van Achiel lagen op ‘t Hoge, van waaruit je een schitterend zicht had op het iets lager gelegen hoofdpodium. Later was de weide van Achiel nog het decor voor kleinschaliger festivals zoals House Torhout en zelfs recent nog Land of Love. Voordien was de landbouwer al 24 jaar gemeenteraadslid in Torhout, waarvan elf jaar als schepen voor de toenmalige CVP, nu CD&V. Achiel Eeckloo is 89 jaar geworden. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 8 februari om 10 uur in de Don Boscokerk.