Reserveren om naar recyclagepark te komen: “Per gezin maar één afspraak tot 20 april” Bart Huysentruyt

02 april 2020

08u08 1 Torhout Vanaf dinsdag 7 april gaat het Torhoutse recyclagepark terug open met een reservatiesysteem.

Inwoners moeten bellen en reserveren op het nummer 050/89.36.00. Een afspraak maken kan vanaf donderdagmiddag 2 april. Samen met een medewerker van de stad zal een datum en uur bepaald worden. De beschikbare momenten zullen zich situeren binnen de gebruikelijke openingsuren van het recyclagepark. De bevestiging, die de inwoners via mail ontvangen, moet dan meegebracht worden naar het recyclagepark. “Het gaat om dringende afvallozingen”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Breng dus geen papier, pmd, glas of textiel mee. Dat afval kan je kwijt op andere manieren.” Per gezin wordt slecht één afspraak toegestaan tussen 7 en 20 april.