“Meer water en schaduw voor paarden op Paardenmarkt” Bart Huysentruyt

28 mei 2019

12u50 0 Torhout De stad Torhout neemt maatregelen om de Paardenmarkt, traditiegetrouw de laatste zaterdag van juni, diervriendelijker te maken. Vorig jaar stonden de paarden urenlang in de felle zon en kreeg de stad kritiek. “De dieren moeten meer schaduw en water krijgen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Elsie Desmet (CD&V).

Vorig jaar liepen de temperaturen tijdens de Torhoutse Paardenmarkt in juni erg op. De gevolgen lieten zich raden: sommige dieren stonden urenlang in de felle zon en kregen niet genoeg water te drinken. De stad kreeg ongeruste reacties van bezoekers én inwoners over het welzijn van de dieren. “Ze hadden gelijk. Wantoestanden moeten we vermijden", zegt schepen van Dierenwelzijn Elsie Desmet (CD&V). “Dus hebben we de voorbije maanden een reglement uitgewerkt dat het dierenwelzijn centraal plaatst. We hebben daarvoor contact opgenomen met Sint-Lievens-Houtem, waar er jaarlijks een bekende tweedaagse veemarkt gehouden wordt. Ook dierenrechtenorganisatie Gaia hebben we betrokken bij de opmaak van het nieuwe reglement.”

Daarin staan duidelijker aanbevelingen, waaraan vooral de paardenhandelaars zich moeten houden. “Sommigen durven wel eens buiten de lijntjes kleuren", zegt Desmet. “Net daarom is zo'n strenger reglement echt wel nodig. Het aanrijden en uitladen van de dieren moet vriendelijker, net als de manier van aanbinden en de omgang met de paarden. Zeker bij een hete editie zoals die van vorig jaar moeten de dieren voldoende beschutting en schaduw hebben en moet er water en voeder voorzien zijn. Dierenartsen houden dat in de gaten, net als de politie en enkele medewerkers van de stad. Zelf zal ik met GAIA een rondgang doen in het kader van het dierenwelzijn.”

De burgemeester kan handelaars die zich niet houden aan de wetten inzake dierenwelzijn en de voorschriften van het reglement, onmiddellijk van het evenement laten verwijderen. Of hen op voorhand de toegang ontzeggen. “De Paardenmarkt is voor Torhout één van de belangrijkste evenementen van het jaar. Het moet een feest zijn voor mensen, maar ook voor de dieren.”

Het reglement werd maandag goedgekeurd door de Torhoutse gemeenteraad. Raadslid Bertrand Vander Donckt (Groen) zorgde uiteindelijk voor de extra aanbeveling voor voldoende schaduw. “Ik vond het belangrijk om dat toch expliciet in het nieuwe reglement te laten opnemen”, zegt Vander Donckt. “Net daar hebben veel mensen zich vorig jaar aan gestoord. De markt is een open vlakte, dus moeten er maatregelen genomen worden om de dieren te beschermen tegen de hete zon.”