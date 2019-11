“Leerlingen zaten er soms bij als zombies door hun games”: leerkracht verwerkt ervaringen in een nieuw jeugdboek Bart Huysentruyt

05 november 2019

10u51 0 Torhout Het boek ‘Game over’ van jeugdauteur Frank Geleyn uit Torhout gaat over een topgamer die van een professionele carrière droomt. Geleyn, die in het dagelijkse leven leerkracht is, haalde inspiratie uit zijn eigen klas. “Jongeren zaten er vaak als zombies bij na een nachtje gamen.” De Jonge Bruggeling Gabriël Rau dompelde hem in het wereldje onder.

Frank Geleyn (59) is met ‘Game over’ aan zijn vijftiende boek toe, zijn zevende als jeugdauteur. Zijn dagtaak: lesgever aan het Margareta Maria Instituut in Kortemark. “Enkele jaren geleden had ik in een vierdejaarsklas van het secundair onderwijs veel jongens zitten, die heel gepassioneerde gamers waren”, zegt hij. “Ze speelden vooral het computerspel ‘League of Legends’, een bijzonder populaire online battle game. Ik stond ervan te kijken hoe sommigen daar helemaal in opgingen. Leerlingen zaten vaak als zombies in de klas, na een nachtje gamen. Dat was heel opmerkelijk. Meteen vond ik het een actueel thema voor een nieuw jeugdboek, want hoe meer ik me in de wereld van de gamers verdiepte, hoe meer ik vaststelde dat het voor bepaalde spelers een echte verslaving was. En dat intrigeerde me enorm.”

Bwipo

De geroutineerde auteur ging op zoek naar de strafste gamer van de streek en kwam uit bij de jonge Bruggeling Gabriël Rau (20), die twaalf uur per dag traint en onder het pseudoniem Bwipo al internationale faam kreeg. “Hij heeft me de wereld van het topgamen leren kennen", zegt Geleyn.

Hoe meer ik me in de wereld van de gamers verdiepte, hoe meer ik vaststelde dat het voor bepaalde spelers een echte verslaving was. En dat intrigeerde me enorm Frank Geleyn

“Enerzijds is er het gevaar om door het gamen de controle over je leven te verliezen, en anderzijds de kansen die de beste spelers krijgen om flink te verdienen én hun kennis aan te scherpen.”

Gamer wordt ontvoerd

In het boek speelt de gamer Matteo ‘League of Legends’ tot diep in de nacht en spijbelt vaak om zijn kunde te verbeteren. Zijn moeder maakt zich zorgen. Op een gegeven moment wordt Matteo ontvoerd en belandt in een heropvoedingsinstelling voor tieners met gedragsproblemen. Alle computers zijn er verboden. Leven zonder zijn geliefde game is de hel. “Ik heb er geen zwart-witverhaal van gemaakt”, aldus nog Geleyn.

Boekenbeurs

‘Game over’ (12+) is zopas bij uitgeverij De Eenhoorn verschenen. Het telt 112 pagina’s en is te koop aan 15,95 euro. Frank Geleyn staat op zondag 10 en maandag 11 november op de Boekenbeurs in Antwerpen. Op zondag stelt hij er om 11 uur ‘Zebra Blos' voor, dat is nog een nieuw boek voor kinderen. Op andere momenten signeert hij bij uitgeverij De Eenhoorn in zaal 2.